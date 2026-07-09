Il cammino verso il debutto di Avengers: Doomsday si arricchisce di un tassello fondamentale. Marvel Studios ha offerto ai fan un’attesissima anteprima di uno dei film più importanti della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe (MCU) attraverso una spettacolare installazione allo Shanghai Expo. L’esposizione promozionale ha ricreato fedelmente due delle ambientazioni chiave che vedremo sul grande schermo: la sala del trono di Doctor Doom (Dottor Destino) e l’iconica X-Mansion degli X-Men. Le foto emerse sui social media (condivise inizialmente dall’utente QiaPM) mostrano dettagli curatissimi, ma la vera sorpresa risiede in un clamoroso retroscena che coinvolge Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Avengers: Doomsday – Svelata la sala del trono di Doctor Doom. Il vecchio leak con Robert Downey Jr. era vero!

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Avengers: Doomsday - New Trailer The Final Stand | Chris Evans, Robert Downey Jr | 2026

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