Avellino il regalo di nozze che conquista tutti | gli sposi rinunciano alla lista e salvano cani e gatti in difficoltà

Gli sposi hanno deciso di non ricevere regali di nozze e di utilizzare le offerte degli invitati per finanziare cure veterinarie per cani e gatti randagi. La scelta è stata comunicata agli invitati, che saranno invitati a donare denaro invece dei regali tradizionali. La decisione si è diffusa come esempio di scelta solidale tra le coppie di futuri sposi.

Aniello Govetosa e Antonietta Ercolino hanno detto “no” ai regali di matrimonio: le offerte degli invitati saranno destinate alle cure degli animali randagi. Nel giorno più importante della loro vita hanno scelto di trasformare la festa in un’occasione di solidarietà. Aniello Govetosa e Antonietta Ercolino, che si sono sposati ad Avellino, hanno rinunciato alla tradizionale lista nozze e ai regali degli invitati per compiere un gesto destinato a lasciare il segno: raccogliere fondi da destinare alla cura degli amici a quattro zampe più bisognosi. Una scelta semplice, ma capace di emozionare parenti, amici e tanti utenti sui social, dove la storia sta raccogliendo apprezzamenti per il suo forte valore umano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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