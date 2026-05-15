Ingegneri Avellino | Pisano guida la lista che conquista tutti i seggi

Nelle ultime settimane si sono svolte le elezioni per il nuovo consiglio degli ingegneri nella provincia di Avellino. La lista guidata da Pisano ha ottenuto tutti i seggi disponibili, portando a termine un risultato che ha sorpreso alcuni osservatori. La composizione del consiglio sarà composta prevalentemente da giovani professionisti irpini, pronti a entrare in carica. La formazione di questa nuova squadra potrebbe cambiare il modo in cui vengono gestiti alcuni aspetti legati alla professione e alle attività sul territorio.

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? Domande chiave Come influenzerà il nuovo consiglio la formazione dei giovani professionisti irpini?. Chi sono i cinque nuovi ingressi che affiancheranno i veterani?. Quali programmi concreti implementerà la lista per la trasformazione digitale?. Perché il consenso è stato così compatto su tutta la lista?.? In Breve Pisano ottiene 900 voti, con preferenze dei candidati tra 618 e 778.. Il nuovo Consiglio si insedirà il 15 giugno 2026 per il quadriennio 2026-2030.. Lavoreranno insieme 10 consiglieri veterani e 5 nuovi ingressi della lista.. Le attività operative del gruppo inizieranno ufficialmente il 14 giugno.. L’ingegner Antonio Pisano guida la lista che ha ottenuto tutti i 15 seggi disponibili dopo lo spoglio conclusosi nella mattinata di ieri sotto la supervisione del notaio Pesiri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ingegneri Avellino: Pisano guida la lista che conquista tutti i seggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elezioni Ordine Ingegneri Avellino 2026-2030, plebiscito per la squadra guidata dall'ing. Antonio PisanoSi sono concluse nella mattinata di ieri, sotto la supervisione del notaio Pesiri, le operazioni di spoglio per il rinnovo del Consiglio Direttivo... Ordine degli Ingegneri di Avellino, Antonio Pisano lancia la sfida per il 2026-2029 nel segno della continuità e dell’innovazioneIn vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, prende forma la...