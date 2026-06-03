Da Esselunga la raccolta alimentare in favore di cani e gatti in difficoltà

Notizia in breve

Nel prossimo fine settimana, quattro supermercati della provincia di Lecco ospiteranno una raccolta alimentare per cani e gatti in difficoltà. I clienti potranno donare cibo e prodotti per gli animali durante la spesa. L'iniziativa si svolge all’interno dei punti vendita, senza necessità di prenotazioni, e resterà attiva per tutta la giornata. La raccolta mira a sostenere associazioni e rifugi locali.