Da Esselunga la raccolta alimentare in favore di cani e gatti in difficoltà
Nel prossimo fine settimana, quattro supermercati della provincia di Lecco ospiteranno una raccolta alimentare per cani e gatti in difficoltà. I clienti potranno donare cibo e prodotti per gli animali durante la spesa. L'iniziativa si svolge all’interno dei punti vendita, senza necessità di prenotazioni, e resterà attiva per tutta la giornata. La raccolta mira a sostenere associazioni e rifugi locali.
In quattro supermercati della provincia di Lecco durante il prossimo weekend sarà possibile effettuare la spesa solidale nei confronti dei nostri amici a quattro zampe.Anche quest’anno, infatti, Esselunga rinnova la collaborazione con Balzoo - Banco Italiano Zoologico Aps: un progetto che ha. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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