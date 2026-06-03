Da Esselunga la raccolta alimentare in favore di cani e gatti in difficoltà

Da leccotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel prossimo fine settimana, quattro supermercati della provincia di Lecco ospiteranno una raccolta alimentare per cani e gatti in difficoltà. I clienti potranno donare cibo e prodotti per gli animali durante la spesa. L'iniziativa si svolge all’interno dei punti vendita, senza necessità di prenotazioni, e resterà attiva per tutta la giornata. La raccolta mira a sostenere associazioni e rifugi locali.

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In quattro supermercati della provincia di Lecco durante il prossimo weekend sarà possibile effettuare la spesa solidale nei confronti dei nostri amici a quattro zampe.Anche quest’anno, infatti, Esselunga rinnova la collaborazione con Balzoo - Banco Italiano Zoologico Aps: un progetto che ha. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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