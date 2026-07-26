A Torino, una donna di 67 anni, non vedente da oltre cinque anni, ha riacquistato la vista attraverso un intervento di autotrapianto all'occhio. Si tratta della prima operazione di questo tipo mai eseguita in Italia. L’intervento ha coinvolto il trapianto di tessuto oculare sulla stessa paziente, senza l’utilizzo di donatori esterni. La procedura è stata effettuata in un centro specializzato e ha richiesto un team multidisciplinare. La donna ha ripreso a vedere alcune figure e luci nei giorni successivi all’operazione.

A Torino una donna di 67 anni, non vedente da oltre cinque anni, ha recuperato la vista grazie a un intervento di autotrapianto. Per la prima volta al mondo è stata completata un’operazione del genere con la paziente, Elena, che è stata sottoposta a un trapianto completo del segmento anteriore dell’occhio e della parte centrale della retina (la macula) da un suo occhio all’altro. L'operazione da record alle Molinette di Torino Donna recupera la vista con un intervento Cos'è l'autotrapianto dell'occhio L’operazione da record alle Molinette di Torino Dopo cinque anni di totale cecità, ora Elena sta iniziando a riacquisire la vista grazie a un intervento prodigioso svoltosi alle Molinette di Torino e mai avvenuto prima. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Autotrapianto all'occhio a Torino, cos'è l'operazione mai svolta prima che ha ridato la vista a una donna

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