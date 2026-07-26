autostrada prova del fuoco prime giornate a bollino rosso e resta il divieto di sorpasso

Traffico in tilt sull’autostrada durante le prime giornate di traffico intenso, con code che si allungano e rallentamenti significativi. La circolazione si concentra nel tratto unico dove la terza corsia non è ancora attiva, causando congestione e lunghe attese. Resta in vigore il divieto di sorpasso, mentre i veicoli si accumulano in fila, in attesa di poter proseguire il viaggio verso le destinazioni estive.

In coda sulla via delle vacanze. In coda, perché il traffico lievita e si va a strozzare nell’unico tratto continuato nel quale la terza corsia è solo un sogno ad occhi aperti. In coda, perché ormai da quasi un anno c’è un divieto di sorpasso che gravita sulle cabine dei Tir. E in questi giorni sta assaggiando il test della sua prima estate. È vero: i giorni di ingorgo massimo sono anche quelli che coincidono con il blocco dei mezzi pesanti, che a quel punto non possono neanche circolare. Ma in realtà i bollini rossi del boom si spalmano non solo nel fine settimana. Ieri è stato il varo, con una mattina di allerta: moderata, il peggio arriverà nel prossimo fine settimana, quando il bollino da rosso diventerà nero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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