Traffico in autostrada il calendario delle giornate da bollino nero per le vacanze estive | la guida alle partenze intelligenti

Le partenze estive in autostrada sono previste con numeri elevati nei giorni di maggior afflusso. Le tensioni geopolitiche, il caro voli e i problemi sul carburante aereo hanno portato molti a scegliere l’auto come mezzo principale. La circolazione sulle principali arterie sta già registrando code e rallentamenti, con particolare intensità nei fine settimana. Le autorità raccomandano di pianificare con anticipo le partenze e di adottare comportamenti prudenti in viaggio.

Il caro voli, le incertezze legate alle tensioni geopolitiche internazionali e le problematiche sul carburante aereo hanno prodotto un effetto immediato sulle abitudini vacanziere di quest’anno: l’automobile torna a essere la regina incontrastata delle partenze. Ma il prezzo da pagare per questa ritrovata autonomia rischia di tradursi in ore di coda sotto il sole cocente. Per evitare che l’esodo estivo si trasformi in una trappola d’asfalto, Viabilità Italia ha appena diramato il piano strategico per i mesi di agosto e settembre 2026. Un dossier dettagliato che incrocia le previsioni di Autostrade per l’Italia con le disposizioni delle forze dell’ordine, delineando una mappa precisa dei giorni in cui mettersi in viaggio sarà un vero e proprio azzardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Prima di partire per le vacanze guarda queste date: rischi ore di coda in autostrada

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Primo grande #esodo estivo con traffico da bollino rosso sulle principali strade ed autostrade italiane fino a questa sera, secondo le previsioni di Viabilità Italia. Identica situazione il prossimo fine settimana. Bollino nero sull'Autostrada del Brennero A22. x.com

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