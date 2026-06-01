Traffico in autostrada | bollino rosso il 3 e 4 giugno per ponti e concerti

Notizia in breve

Il fine settimana ha visto oltre 250 mila veicoli uscire dai caselli della rete di Autostrade Alto Adriatico, con un aumento del 10 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le giornate del 3 e 4 giugno sono state segnate da bollino rosso a causa di ponti e concerti, che hanno contribuito a un traffico intenso in autostrada.