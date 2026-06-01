Traffico in autostrada | bollino rosso il 3 e 4 giugno per ponti e concerti
Il fine settimana ha visto oltre 250 mila veicoli uscire dai caselli della rete di Autostrade Alto Adriatico, con un aumento del 10 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le giornate del 3 e 4 giugno sono state segnate da bollino rosso a causa di ponti e concerti, che hanno contribuito a un traffico intenso in autostrada.
Il weekend appena trascorso ha fatto registrare oltre 250 mila uscite ai caselli della rete di Autostrade Alto Adriatico, con un incremento del 10 per cento rispetto all'analogo periodo del 2024. I dati più significativi riguardano il casello del Lisert, con 42 mila transiti in uscita (+20 per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
PROTESTA AL BRENNERO, BOLLINO ROSSO SU A4 E A23: RISCHIO CAOS NEL PONTE DEL 2 GIUGNO | 28/05/2026
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