Auto travolge e uccide un ciclista nella notte | 35enne arrestato era positivo a droga e alcol

Un ciclista di 76 anni è stato investito e ucciso da un'auto nella notte lungo la SP341 a Turbigo. La vettura, condotta da un uomo di 35 anni, è stata fermata e l’automobilista è stato arrestato. La polizia ha rilevato che l’uomo era positivo a droga e alcol al momento dell’incidente. I soccorsi sono stati inutili e il ciclista è deceduto sul posto.

Un ciclista di 76 anni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre pedalava di notte lungo la SP341, a Turbigo nel Milanese. Inutili i soccorsi, il 76enne è deceduto sul posto. L'automobilista è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Trovato positivo a alcol e droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Turbigo, auto travolge ciclista e scappa: 35enne rintracciato e arrestato per omicidio stradale. Positivo ad alcol e drogaUna vettura ha investito un ciclista di 76 anni sulla statale 341 a Turbigo intorno alle 3 di notte, provocandone la morte.

Incidente a Turbigo: 35enne uccide un ciclista di 76 anni e fugge. Bloccato grazie alla segnalazione di un passante: positivo ai test di alcol e drogaUn incidente a Turbigo ha provocato la morte di un ciclista di 76 anni dopo essere stato investito da un'auto.

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