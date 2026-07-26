Un furgone ha investito un gruppo di persone in una zona pedonale di Berlino, causando la morte di una donna e ferendo sedici persone. Tre di queste si trovano in condizioni gravissime. La polizia ha arrestato un sospettato e sta indagando sulle circostanze dell’incidente. Non ci sono ancora dettagli sulle motivazioni o sul possibile collegamento tra il veicolo e l’azione. La scena è stata messa sotto controllo dalle forze dell’ordine.

Una donna è morta e sedici persone sono rimaste ferite, tre delle quali in condizioni gravissime, dopo che un furgone è finito contro la folla a Berlino. Il dramma si è consumato nella serata di sabato 25 luglio al Tiergarten, dove si erano appena concluse le celebrazioni del Christopher Street Day, il Pride della capitale tedesca. Berlino, il furgone contro le persone al Tiergarten. Secondo la prima ricostruzione delle autorità, il mezzo avrebbe fatto irruzione nel parco attorno alle 22, travolgendo alcune delle persone ancora presenti dopo la manifestazione. In pochi istanti, un momento di festa si è trasformato in una scena di panico e soccorsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Auto sulla folla, una vittima e diversi feriti: chi è il sospettato

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