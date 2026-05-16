Oggi nel centro di Modena si è verificato un incidente in cui un'auto ha investito un gruppo di pedoni in via Emilia Centro. La vettura ha proseguito la corsa a grande velocità prima di essere fermata dalla polizia. Diversi feriti sono stati soccorsi sul posto e trasportati in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. Non sono ancora state rese note le cause dell’incidente.

AGI - Un grave incidente ha sconvolto il centro di Modena oggi pomeriggio, quando un'auto ha travolto a tutta velocità un gruppo di pedoni in via Emilia Centro. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo si è scontrato inizialmente con un'altra vettura proveniente da Largo Garibaldi, terminando poi la sua corsa contro la vetrina di un negozio di abbigliamento. Il bilancio dell'incidente parla di diversi passanti travolti e rimasti feriti, alcuni dei quali verserebbero in condizioni gravi. Sul posto è immediatamente accorso un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine e di mezzi di soccorso per prestare le prime cure e mettere in sicurezza l'area. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Auto sulla folla a Modena, diversi feriti. Fermato un uomo

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