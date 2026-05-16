Auto sulla folla a Modena Diversi feriti

Un'auto ha investito un gruppo di pedoni nel centro di Modena, attraversando la strada a tutta velocità. Dopo aver colpito le persone, il veicolo si è schiantato contro la vetrina di un negozio di abbigliamento, danneggiandola. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Al momento, si parla di diversi feriti, ma non sono ancora stati comunicati dettagli sul loro stato di salute. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.

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