Auto sulla folla a Modena Diversi feriti
Un'auto ha investito un gruppo di pedoni nel centro di Modena, attraversando la strada a tutta velocità. Dopo aver colpito le persone, il veicolo si è schiantato contro la vetrina di un negozio di abbigliamento, danneggiandola. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Al momento, si parla di diversi feriti, ma non sono ancora stati comunicati dettagli sul loro stato di salute. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.
AGI - Un' auto ha travolto a tutta velocità un gruppo di pedoni in pieno centro a Modena, finendo poi la propria corsa contro la vetrina di un negozio di abbigliamento. Lo si apprende dai giornali locali. Diversi i feriti travolti dal mezzo. Ancora tutta da chiarire la dinamica dei fatti. Secondo i primi frammentari elementi sembrerebbe che l'uomo a bordo dell'auto, rimasto ferito nello schianto, sia poi fuggito a piedi. La dinamica ancora da chiarire. Le circostanze dell'incidente sono ancora al vaglio degli investigatori. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti coinvolti nell'investimento. La fuga del conducente. 🔗 Leggi su Agi.it
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