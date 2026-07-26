Un'auto sportiva degli anni Ottanta, con prestazioni e prezzi attuali accessibili, è stata oggetto di analisi. Si tratta di un modello prodotto in quegli anni, oggi valutato nel mercato dell’usato. Le quotazioni di questa vettura sono aumentate rispetto al passato, ma rimangono alla portata di molti acquirenti. La vettura presenta caratteristiche di prestazioni elevate per l’epoca, con un prezzo di vendita che si aggira su cifre che variano in base alle condizioni e al chilometraggio.

Chiudiamo gli occhi e facciamo un salto indietro di quarant’anni. Siamo a metà degli Ottanta del Novecento, un’epoca di pace e prosperità. Ci siamo lasciati alle spalle gli anni di piombo e del terrorismo, le tensioni sociali nelle piazze, le crisi petrolifere del decennio precedente: ora l’economia tira, il mondo vive in un equilibrio meno precario tra le superpotenze, l’avvento di Gorbacev in U dà speranza che la Guerra fredda diventi un lontano ricordo e Ronald Reagan, presidente Usa, infonde agli americani positività e ottimismo. Certo, l’incidente alla centrale nucleare di Cernobyl lascia tutti con il fiato sospeso, ma l’aria che tira è... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Auto sportive anni Ottanta: prestazioni e prezzi (oggi) abbordabili

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15 auto d'epoca che surclassano le auto moderne in termini di prestazioni e stile

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