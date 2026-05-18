Nuovi traghetti per le isole | Corse a prezzi molto abbordabili
Un nuovo servizio di trasporto marittimo collegherà Bacoli con le isole di Ischia e Procida. Il sindaco ha comunicato attraverso i social che il traghetto effettuerà 150 corse durante la stagione estiva. La compagnia ha annunciato che i biglietti saranno disponibili a prezzi ridotti, rendendo più accessibile il collegamento tra le località. Il servizio sarà operativo nel periodo estivo, con partenze previste con una frequenza giornaliera. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli sulle date di inizio o sulla compagnia coinvolta.
Un traghetto che collegherà Bacoli con le isole di Ischia e Procida. Questo è l'annuncio fatto sui social dal sindaco Josi Della Ragione che parla dice: "Farà 150 corse, via mare! Avremo il traghetto estivo che collegherà Bacoli con le isole di Procida ed Ischia. In pochi minuti, potremo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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