acf arezzo acquisite le prestazioni sportive della calciatrice carolina bertora

Il club ACF Arezzo ha annunciato di aver firmato un accordo con la calciatrice Carolina Bertora, difensore nata nel 2007. La giocatrice proviene dal settore giovanile della Juventus, dove ha partecipato al campionato Primavera 1. La Bertora si è trasferita alla squadra amaranto per continuare la sua carriera nel calcio professionistico. La notizia è stata comunicata ufficialmente il 14 luglio 2026.

Arezzo, 14 luglio 2026 – ACF Arezzo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive della calciatrice Carolina Bertora. Difensore classe 2007, Bertora arriva in amaranto dopo il percorso di crescita nel settore giovanile della Juventus, con cui ha disputato il campionato Primavera 1. Nel corso della sua esperienza in bianconero ha conquistato il Campionato Primavera 1 nella stagione 202425 e due Coppe Italia Primavera nelle stagioni 202425 e 202526. La giovane calciatrice vanta inoltre alcune presenze con la Nazionale italiana Under 19, con la quale ha preso parte al Campionato Europeo di categoria nel 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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