aumenti tari il conto pagato dagli evasori

Il conto della Tari non ha subito variazioni rispetto all’anno precedente. Il settore Bilancio ha lavorato per bilanciare i costi del servizio, riuscendo a evitare l’aumento. Non ci sono state modifiche nelle tariffe pagate dai contribuenti, anche se ci sono stati aumenti nei costi complessivi del settore. La differenza tra quanto pagato dai cittadini e i costi reali del servizio si mantiene invariata rispetto allo scorso anno.

Nessun aumento della Tari rispetto allo scorso anno. Alla fine al settore Bilancio in municipio sono riusciti a far tornare i conti per sterilizzare l’aumento del costo del servizio. La soluzione trovata è semplice: a pagare l’aumento del tributo saranno i ‘furbetti’. "Attraverso i 424mila euro derivanti dal recupero dell’ evasione fiscale sulla stessa Tari per l’anno precedente – precisa l’assessore al Bilancio, Alessandro Nicolardi – siamo riusciti a evitare che gli aumenti andassero a influire su tutti i contribuenti". Va sottolineato come il maggior costo del servizio non dipenda dal Comune. A giugno Atersir, Agenzia territoriale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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