A Nerviano, la Tari 2026 ha scatenato un acceso confronto tra le forze politiche. La Lega denuncia aumenti considerati ingiustificati, parlando di un incremento che peserà su famiglie e attività commerciali. Il Comune sostiene invece che gli aumenti siano stati imposti e necessari. La questione riguarda le modalità di calcolo e le decisioni adottate per la prossima tassa sui rifiuti, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.

Nerviano (Milano) – La Tari 2026 infiamma il dibattito politico a Nerviano. Da una parte la Lega, che denuncia aumenti «ingiustificati» e parla di una stangata per famiglie e attività commerciali. Dall'altra l'amministrazione comunale, che attribuisce i rincari all'applicazione delle norme nazionali che regolano il servizio rifiuti e al nuovo sistema di calcolo imposto dalla legislazione. Il confronto si è acceso in vista dell'esame del piano tariffario che approderà prima in Commissione consiliare e poi in Consiglio comunale per l'approvazione definitiva. La posizione della Lega. Secondo la Lega, le tabelle contenute nei documenti ufficiali evidenziano aumenti tra il 6% e l'11% per le utenze domestiche e incrementi di circa il 15% per numerose attività economiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tari 2026 a Nerviano, scontro sugli aumenti. Il Comune: “Rincari imposti”

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