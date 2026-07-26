Audi e FISI a Imola | che faccia fa un campione quando torna principiante?

Durante un evento a Imola, un campione di sci ha tentato di riprendere confidenza con le piste, confrontandosi con un rappresentante di Audi. Il campione ha dichiarato di impiegare sette secondi e sette decimi per scendere una certa distanza, mentre il rappresentante ha affermato di farlo in meno di sei secondi. La scena ha mostrato le facce concentrate e un po' divertite di entrambi, mentre si misuravano nel breve tratto di discesa.

Io:«Sette secondi e sette.» Mi guarda con l’aria di chi ha appena scoperto un dato interessante, ma non esattamente impressionante. «Noi ci mettiamo meno di sei». Il noi richiede una spiegazione. Greggio pratica lo sci di velocità e lo scorso aprile ha portato il record mondiale femminile a 248,270 kmh, chiudendo la stagione con il settimo titolo mondiale e l’ottava Coppa del Mondo. A Imola è appena scesa da una Audi RS e-tron GT da 648 cavalli. In teoria dovrebbe essere l’automobile a intimorire lei. Succede quasi il contrario. «Mi sento più tranquilla sugli sci che in macchina», confessa. «Vado più forte e ho più confidenza, perché quello è il mio mezzo, il mio strumento». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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