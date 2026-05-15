A pochi giorni dal voto, si è svolto l’ultimo incontro tra i candidati sindaci di Imola, con un confronto che ha visto sfidarsi sui temi principali della campagna elettorale. Durante l’evento, sono emerse posizioni divergenti su questioni come la gestione della velocità sulle strade, le tasse locali e lo sviluppo della ferrovia. Il dibattito è stato acceso e ha coinvolto un pubblico numeroso, offrendo uno spaccato delle diverse proposte dei candidati per il futuro della città.

Imola, 15 maggio 2026 – Ultima chiamata prima del voto: il confronto tra i candidati sindaci ha chiuso la campagna elettorale con un faccia a faccia serrato, in cui le diverse visioni della città sono emerse senza filtri, davanti a un pubblico numeroso. L’evento ha animato ieri sera la sala Bcc - Cinema Centrale di via Emilia 212, su iniziativa de Il Resto del Carlino, e ha rappresentato l’ultimo momento pubblico di confronto diretto prima delle elezioni del 24 e 25 maggio. Una serata che ha condensato in poco più di un’ora temi, tensioni e priorità emerse nel corso di settimane di campagna elettorale sul territorio: dagli autovelox del Piratello alle tasse locali, passando per il futuro del centro storico e quello dell’Autodromo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comunali a Imola, l’ultimo faccia a faccia: velox, tasse e ferrovia. Scintille fra i candidati

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