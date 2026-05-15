Il confronto tra i candidati sindaci di Imola si è svolto il 15 maggio 2026, segnando la fine della campagna elettorale prima delle elezioni comunali del 2026. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi come la gestione della velocità nelle strade urbane, le tasse locali e i progetti sulla ferrovia. Il dibattito è stato caratterizzato da discussioni accese e divergenze di opinioni, davanti a un pubblico numeroso che ha seguito attentamente le posizioni di ciascun candidato.

Imola, 15 maggio 2026 – Ultima chiamata prima del voto: il confronto tra i candidati sindaci ha chiuso la campagna elettorale con un faccia a faccia serrato, in cui le diverse visioni della città sono emerse senza filtri, davanti a un pubblico numeroso. L’evento ha animato ieri sera la sala Bcc - Cinema Centrale di via Emilia 212, su iniziativa de Il Resto del Carlino, e ha rappresentato l’ultimo momento pubblico di confronto diretto prima delle elezioni del 24 e 25 maggio. Una serata che ha condensato in poco più di un’ora temi, tensioni e priorità emerse nel corso di settimane di campagna elettorale sul territorio: dagli autovelox del Piratello alle tasse locali, passando per il futuro del centro storico e quello dell’Autodromo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comunali 2026 a Imola, l’ultimo faccia a faccia: velox, tasse e ferrovia. Scintille fra i candidati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Comunali a Imola, l’ultimo faccia a faccia: velox, tasse e ferrovia. Scintille fra i candidatiImola, 15 maggio 2026 – Ultima chiamata prima del voto: il confronto tra i candidati sindaci ha chiuso la campagna elettorale con un faccia a faccia...

Leggi anche: Il confronto mancato infiamma la campagna elettorale: faccia a faccia col manichino e scintille tra Iodice e Velardi

Comunali a Imola, l’ultimo faccia a faccia: velox, tasse e ferrovia. Scintille fra i candidatiFolla alla Sala Bcc-Cinema Centrale per il confronto organizzato dal Carlino. Centro storico e viabilità tra gli argomenti che hanno acceso il dibattito. Il sindaco uscente punta sulla continuità Cent ... msn.com

Elezioni a Imola, il fac-simile della scheda e l’elenco dei candidatiLa Prefettura di Bologna ha pubblicato il fac-simile della scheda elettorale che gli aventi diritto riceveranno ai seggi il 24 e 25 maggio per l’elezione del sindaco e dei 24 componenti del consiglio ... ilnuovodiario.com

A #Imola per una comunità accogliente e non giudicante, per una città che cresca, ma tenendoci insieme. Il 24-25 maggio a Imola vota AVS-Reti Civiche-Possibile e scrivi Baldisserri. x.com