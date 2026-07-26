Attentato Berlino Meloni L' Italia condanna odio ed estremismo
Un attentato è avvenuto a Berlino, con le autorità che hanno condannato con fermezza l’atto di odio ed estremismo. Il governo italiano ha espresso solidarietà e vicinanza, sottolineando l’impegno a combattere ogni forma di violenza. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui responsabili dell’attacco. Le forze di sicurezza stanno indagando per chiarire le circostanze dell’incidente. La notizia ha suscitato reazioni di condanna da parte di diversi rappresentanti istituzionali.
ROMA (ITALPRESS) – “Esprimo, a nome del Governo italiano, solidarietà e sincera vicinanza per le drammatiche notizie che giungono da Berlino. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, lavorando a ogni livello per difendere la libertà e la sicurezza dei nostri cittadini. Un pensiero commosso ai familiari della vittima e auguri di pronta guarigione ai molti feriti. Siamo al fianco della Germania e del popolo tedesco”. Così sui social la premier Giorgia Meloni, in merito a quanto avvenuto a Berlino, dove sabato 25 luglio, intorno alle 22, un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e si è lanciato contro la folla investendo diverse persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Meloni sull'attentato al Pride di Berlino: LItalia contro ogni forma di odio
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