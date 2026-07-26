Attentato Berlino la solidarietà di Meloni | ‘Italia contro ogni forma di odio’

Da ildifforme.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le autorità stanno continuando le indagini sull’attacco avvenuto durante il Pride a Berlino, con la polizia che per ora valuta come possibile pista quella jihadista. Nel frattempo, diverse figure politiche hanno espresso solidarietà alla Germania, condannando l’episodio e sottolineando la condanna di ogni forma di odio. La città si trova sotto shock dopo l’attacco, che ha coinvolto un evento pubblico e pacifico. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

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Proseguono le indagini sull’attacco al Christopher Street Day: la polizia setaccia l’area e valuta la pista jihadista. Da Meloni a Renzi e Lupi, unanime la solidarietà alla Germania Berlinosi è risvegliata sotto shockdopo l’attentato che ha colpito il Christopher Street Day,il tradizionale Pride della capitale tedesca.Mentre proseguono le indagini per chiarire la dinamica e il movente dell’attacco, dalla Germania e dall’Europa continuano ad arrivare messaggi di cordoglio e vicinanza alle vittime. Il bilancio è di una donna morta e numerosi feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca e confermato dalle prime informazioni diffuse dagli investigatori,il principale sospettato sarebbe Abdul Ballout, indicato dalla polizia come un presunto sostenitore dello Stato Islamico (Isis). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Meloni sull'attentato al Pride di Berlino: LItalia contro ogni forma di odio

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