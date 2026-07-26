Le forze di polizia stanno ispezionando l’area e valutano la pista jihadista nell’indagine sull’attentato al Christopher Street Day a Berlino. La polizia ha già avviato le verifiche per identificare i responsabili. La premier italiana ha espresso solidarietà alla Germania, insieme ad altri esponenti politici italiani. La comunità berlinese è sotto shock dopo l’attacco durante l’evento Pride. Le indagini continuano per chiarire le dinamiche e le motivazioni dell’attentato.

Proseguono le indagini sull’attacco al Christopher Street Day: la polizia setaccia l’area e valuta la pista jihadista. Da Meloni a Renzi e Lupi, unanime la solidarietà alla Germania Berlinosi è risvegliata sotto shockdopo l’attentato che ha colpito il Christopher Street Day,il tradizionale Pride della capitale tedesca.Mentre proseguono le indagini per chiarire la dinamica e il movente dell’attacco, dalla Germania e dall’Europa continuano ad arrivare messaggi di cordoglio e vicinanza alle vittime. Il bilancio è di una donna morta e numerosi feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca e confermato dalle prime informazioni diffuse dagli investigatori,il principale sospettato sarebbe Abdul Ballout, indicato dalla polizia come un presunto sostenitore dello Stato Islamico (Isis). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ildifforme.it - Berlino, la solidarietà dell’Italia dopo l’attentato: le parole del premier Meloni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attentato al corteo Lgbtq+ a Berlino, caccia a un 21enne «sostenitore dell’Isis». Merz: «Attacco alla nostra libertà». Solidarietà da Meloni – Il videoLa polizia di Berlino ha arrestato un 21enne sospettato di aver compiuto l’attentato durante il corteo LGBTQ+ del Christopher Street Day, che ha...

Mattarella ha chiamato Meloni, solidarietà dopo le parole di TrumpIl presidente della Repubblica ha chiamato la premier dopo le dichiarazioni di Donald Trump.

Temi più discussi: Furgone contro il Pride a Berlino, un morto e 16 feriti. Ricercato 21enne Abdul; Stage a Berlino e Ginevra presso Organizzazione Mondiale della Sanità; La commovente solidarietà tra i veterani vietnamiti in Germania.; Scontri no Tav, Meloni: La violenza non piegherà lo Stato. Mattarella chiama agli agenti feriti.

La presidente del #Consiglio Giorgia #Meloni ha espresso solidarietà alla #Germania dopo i fatti avvenuti a #Berlino. In un messaggio pubblicato sui social, la premier ha condannato ogni forma di odio ed estremismo, ribadendo l'impegno dell' #Italia nella x.com

Attentato al Pride di Berlino, Meloni condanna odio ed estremismo e abbraccia la GermaniaMinivan lanciato sulla folla durante il Pride di Berlino sabato 25 luglio. Un morto e 16 feriti. Meloni: Italia al fianco del popolo tedesco. Ricerche in corso per il sospettato 21enne. emmepress.com

Solidarietà italiana alla Germania: Meloni condanna l'odio e l'estremismoIl governo italiano si schiera al fianco della Germania dopo gli eventi di Berlino. Giorgia Meloni condanna ogni forma di odio e estremismo ... notizie.it