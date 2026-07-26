Attentato al pride di Berlino ucciso il killer 21enne in fuga | Ispirato dallo Stato Islamico
La polizia ha ucciso un uomo di 21 anni durante un'operazione di polizia a Berlino, dopo averlo cercato per ore. L'uomo era sospettato di aver attaccato con un'arma da fuoco una parata del Pride, provocando un morto e 29 feriti. L’indagine ha stabilito che il sospettato si ispirava allo Stato Islamico. La sparatoria è avvenuta nel corso di un’operazione di polizia, senza ulteriori dettagli sulla dinamica.
Dopo ore di ricerche a tappeto la polizia ha sparato a Ballout, ritenuto responsabile dell’attacco terrorista contro la parata che ha ucciso una persona e ne ha ferite 29. Merz: “Non lasciamoci dividere”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Attentato al Pride di Berlino, è morto Abdul Ballout: il 21enne è stato ucciso dalle forze specialiAbdul Ballout, 21 anni, è stato ucciso dalle forze speciali durante un'operazione a Berlino.
Temi più discussi: Berlino, van sulla folla. Ucciso dalla polizia il sospetto attentatore; Furgone contro il Pride a Berlino, un morto e 29 feriti: ucciso l’attentatore; Chi è Abdul Ballout, il giovane ricercato per l'attentato al Pride di Berlino; L’attentato al Pride di Berlino.
Attentato al pride di Berlino, ucciso il killer 21enne in fuga: Ispirato dallo Stato Islamico x.com
Cittadino tedesco di origini libanesi, 21 anni, il sospettato per l'attentato al Pride di Berlino era un sostenitore dello Stato Islamico. Il suo era un curriculum da terrorista di tutto rispetto #ANSA facebook
Il presunto responsabile dell’attentato al Pride di Berlino è stato ucciso reddit
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