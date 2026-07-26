Attentato al pride di Berlino ucciso il killer 21enne in fuga | Ispirato dallo Stato Islamico

Da repubblica.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia ha ucciso un uomo di 21 anni durante un'operazione di polizia a Berlino, dopo averlo cercato per ore. L'uomo era sospettato di aver attaccato con un'arma da fuoco una parata del Pride, provocando un morto e 29 feriti. L’indagine ha stabilito che il sospettato si ispirava allo Stato Islamico. La sparatoria è avvenuta nel corso di un’operazione di polizia, senza ulteriori dettagli sulla dinamica.

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Dopo ore di ricerche a tappeto la polizia ha sparato a Ballout, ritenuto responsabile dell’attacco terrorista contro la parata che ha ucciso una persona e ne ha ferite 29. Merz: “Non lasciamoci dividere”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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