La polizia ha ucciso un uomo di 21 anni durante un'operazione di polizia a Berlino, dopo averlo cercato per ore. L'uomo era sospettato di aver attaccato con un'arma da fuoco una parata del Pride, provocando un morto e 29 feriti. L’indagine ha stabilito che il sospettato si ispirava allo Stato Islamico. La sparatoria è avvenuta nel corso di un’operazione di polizia, senza ulteriori dettagli sulla dinamica.

Dopo ore di ricerche a tappeto la polizia ha sparato a Ballout, ritenuto responsabile dell’attacco terrorista contro la parata che ha ucciso una persona e ne ha ferite 29. Merz: “Non lasciamoci dividere”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Attentato al pride di Berlino, ucciso il killer 21enne in fuga: “Ispirato dallo Stato Islamico”

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Temi più discussi: Berlino, van sulla folla. Ucciso dalla polizia il sospetto attentatore; Furgone contro il Pride a Berlino, un morto e 29 feriti: ucciso l’attentatore; Chi è Abdul Ballout, il giovane ricercato per l'attentato al Pride di Berlino; L’attentato al Pride di Berlino.

Attentato al pride di Berlino, ucciso il killer 21enne in fuga: Ispirato dallo Stato Islamico x.com

Il presunto responsabile dell’attentato al Pride di Berlino è stato ucciso reddit

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