Abdul Ballout, 21 anni, è stato ucciso dalle forze speciali durante un'operazione a Berlino. Era ricercato in relazione a un attentato avvenuto durante il Pride della città. La notizia è stata confermata dal quotidiano Bild. L’operazione di polizia si è conclusa con l’uccisione dell’uomo, senza ulteriori dettagli su eventuali altri coinvolti o sulle circostanze specifiche dell’intervento.

È morto Abdul Ballout, il 21enne che era ricercato per l’attacco al Pride di Berlino. A riportare la notizia è Bild secondo cui l’attentatore – che si era dato alla fuga dopo aver portato al ferimento di una trentina di persone e alla morte di una di esse – è stato ucciso dalle forze speciali dopo che lui stesso li aveva attaccati con un’arma da taglio nei pressi dell’abitazione di suo padre dov’era stato scovato. Attentato a Berlino, ucciso il presunto autore È finita la fuga di Abdul Ballout, il 21enne ricercato per l’attentato al Pride di Berlino che ha provocato una vittima e circa 29 feriti. Il soggetto è stato ucciso in un’operazione delle forze speciali che lo hanno trovato nel quartiere di Spandau della capitale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Attentato al Pride di Berlino, è morto Abdul Ballout: il 21enne è stato ucciso dalle forze speciali

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Attacco al Pride di Berlino, la reazione della città

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