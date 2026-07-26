Un’auto ha investito la folla durante il Christopher Street Day a Berlino, causando almeno una vittima. La manifestazione, che attira ogni anno centinaia di migliaia di partecipanti, è stata sospesa subito dopo l’incidente avvenuto nella serata di sabato. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni degli altri feriti o sull’identità dell’autista.

Il Christopher Street Day (CSD), la tradizionale manifestazione dell’orgoglio LGBTQIA+ che ogni anno richiama centinaia di migliaia di persone a Berlino, è stato interrotto con effetto immediato dopo un grave incidente avvenuto nella serata di sabato. Almeno una persona sarebbe stata uccisa. Come riportano Bild e Der Spiegel, la polizia di Berlino ha confermato un "importante intervento" nell’area del Tiergarten, dove agenti e soccorritori stanno assistendo diverse persone rimaste ferite. Secondo un portavoce della polizia, le prime indagini indicano che un’auto potrebbe essere finita contro la folla. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 22, nei pressi della Lennestrasse. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Attentato a Berlino, auto sulla folla al Gay Pride: almeno un morto

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