Durante il Pride di Berlino, si è verificato un attentato che ha causato preoccupazione tra i partecipanti. L’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra ha commentato la vicenda, affermando che la responsabilità dell’accaduto deve essere ancora chiarita. La notizia ha suscitato numerose critiche e discussioni sui social e tra gli organizzatori dell’evento. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Tra le numerose reazioni seguite al tragico attentato avvenuto durante il Pride di Berlino, è arrivata anche quella dell’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Salis. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, l’esponente politica ha espresso la propria vicinanza alle vittime, sottolineando allo stesso tempo la necessità di attendere gli accertamenti delle autorità prima di trarre conclusioni definitive sulle responsabilità dell’attacco. L’aggressione, avvenuta durante le celebrazioni del Christopher Street Day, ha provocato la morte di una donna e il ferimento di almeno sedici persone. Le indagini della polizia tedesca sono ancora in corso per chiarire ogni aspetto della vicenda. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Attentato al Pride di Berlino, Ilaria Salis: “Responsabilità da accertare”, marea di critiche

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