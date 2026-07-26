Attentato a Berlino Ilaria Salis denuncia l' estrema destra | massacrata sui social

Da liberoquotidiano.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attentato a Berlino ha provocato diverse vittime, secondo le prime ricostruzioni. Nel frattempo, sui social si sono moltiplicati commenti di estrema destra contro un eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, accusata di aver licenziato alcuni collaboratori senza giusta causa. La stessa politica è stata condannata questa settimana dal tribunale di Milano per licenziamenti ingiustificati.

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Ilaria Salis non sbaglia un colpo. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra sta vivendo una settimana sui generis. Lady okkupazioni è stata condannata dal tribunale di Milano per aver licenziato alcuni suoi collaboratori senza giusta causa. Lei ha provata a difendersi alla sua maniera, ma persino nel suo partito c'è grande imbarazza per l'ennesimo scandalo politica dentro Avs. Può andar peggio? Sì. Salis ha deciso di commentare anche l'attentato di ieri, sabato 25 luglio, a Berlino dove un estremista islamico al volante della sua auto ha travolto la folla presente al Gay Pride, uccidendo una persona e ferendone molte. Salis, però, ha tirato in ballo l'estrema destra che in questo specifico caso non c'entra nulla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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