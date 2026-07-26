Un sospettato di 21 anni è stato individuato in relazione all’attentato a Berlino. È un cittadino tedesco di origini libanesi con precedenti penali, uscito dal riformatorio a maggio. La polizia sta cercando eventuali complici ancora in fuga.

L’uomo è un cittadino tedesco di origini libanesi con precedenti penali, sarebbe uscito a maggio dal riformatorio. La polizia non esclude che possano esserci altri complici in fuga. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Attentato a Berlino, chi è il sospettato: Abdul B., 21 anni, vicino ad ambienti islamisti

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Attentato a Berlino, chi è il presunto killer 21enne: «Legato ad ambienti islamisti»

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Attentato a Berlino, chi è il sospettato: Abdul B., 21 anni, vicino ad ambienti islamisti x.com

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