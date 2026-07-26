Attentato a Berlino chi è il presunto killer | 21 anni Abdul B era appena uscito dal carcere Legato ad ambienti islamisti

La polizia di Berlino ha identificato Abdul B., 21 anni, come il sospettato che avrebbe lanciato un furgone contro la folla durante un evento del Gay Pride. Abdul B. era appena uscito dal carcere e si ritiene sia legato ad ambienti islamisti. Si sospetta che possa avere complici ancora in fuga, coinvolti in altri ferimenti collegati all’attacco.

La polizia di Berlino ha identificato la sospettata di aver compiuto l'attentato al Gay Pride lanciando un furgone contro la folla, in Abdul B. di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri suoi complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. L'uomo identificato ha corporatura snella e capelli neri. Indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. In un bollettino diramato dalla polizia della capitale tedesca alla 07.05, citato dalla Bbc, «si ritiene che una o più persone siano poi fuggite dal veicolo» e che «diverse persone sian state ferite con armi da taglio». Secondo la polizia, i testimoni hanno fornito dichiarazioni contrastanti riguardo al numero degli autori, uno o più. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Attentato a Berlino, chi è il presunto killer 21enne: «Legato ad ambienti islamisti»

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Attentato a Berlino, chi è il sospettato: Abdul B., 21 anni, vicino ad ambienti islamistiUn sospettato di 21 anni è stato individuato in relazione all’attentato a Berlino.

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