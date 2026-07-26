Il sospetto coinvolto nell’attacco al Gay Pride di Berlino è stato ucciso dalla polizia. Durante l’intervento, gli agenti hanno riferito che l’uomo aveva un’arma da taglio con sé. La polizia ha comunicato di averlo eliminato in un’operazione condotta in un’area urbana della città. La senatrice agli Interni ha ringraziato le forze dell’ordine per il rapido intervento. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

Il principale sospettato dell'attacco al Gay Pride di Berlino è stato ucciso: lo ha riferito la polizia tedesca in un comunicato diffuso alle agenzie. La senatrice agli Interni di Berlino, Iris Spranger (Spd), che in questo momento è riunita con i vertici delle forze dell'ordine, ha ringraziato le forze dell'ordine. "Sono grata alle autorità di sicurezza per aver individuato così rapidamente l'attentatore. È un risultato straordinario", si legge sul quotidiano tedesco Bild. Sul luogo dell'intervento, alcuni elicotteri sorvolavano la zona secondo die Welt. La polizia di Berlino ha confermato che l'uomo sospettato per l'attacco di ieri al Pride nella capitale tedesca è morto in un'operazione della polizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Attentato a Berlino, "aveva un'arma da taglio": ucciso il Killer, dove si nascondeva

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Attentato a Berlino, furgone contro la folla al Gay Pride: una donna morta e 16 feriti

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