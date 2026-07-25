Nella notte, le forze dell'ordine hanno fermato un uomo considerato responsabile dell'omicidio del giornalista Luca Esposito. L'indiziato di delitto si trovava nascosto in un’abitazione e ora si trova in custodia. La polizia ha eseguito un’operazione per catturarlo, portando a termine con successo il fermo. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti e motivazioni.

Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista Luca Esposito (all'anagrafe Luigi). Nella notte è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto l'uomo ritenuto responsabile del delitto. Il sospetto è stato rintracciato all'interno di un casolare abbandonato, dove si nascondeva. Così una nota dei Carabinieri. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, sotto la direzione della Procura della Repubblica locale. All'intervento hanno preso parte anche i militari del Reparto indagini tecniche del ROS e lo Squadrone Cacciatori di Puglia. I dettagli sull'identità del fermato e sul movente verranno resi noti nelle prossime ore: la Procura di Salerno ha infatti annunciato l'emissione di una nota ufficiale nel corso della mattinata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Svolta sulla morte del giornalista Esposito: preso il killer. Dove si nascondeva

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