Attacco al Pride di Berlino ucciso l’attentatore Abdul Ballout Colpito a morte durante il blitz della polizia – Il video
L’attentatore che ha investito la folla durante il Pride di Berlino è stato ucciso dalla polizia durante un blitz. L’uomo, identificato come Abdul Ballout, è stato colpito a morte con colpi d’arma da fuoco. L’attacco ha causato la morte di una donna e il ferimento di 14 persone. L’incidente si è verificato ieri, e l’uomo è stato eliminato nel corso dell’intervento delle forze dell’ordine.
Il presunto attentatore Abdul Ballout, che ieri al Berlino Pride è piombato sulla folla con un van, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Lo riferisce Die Zeit, precisando che è stato colpito a morte dalla polizia all’indomani dell’attacco in cui ha perso la vita una donna e sono rimaste ferite 14 persone. Un attentato terroristico islamista. L’attacco al Pride di Berlino è stato «un attentato terroristico islamista ». A dirlo è il ministro degli Interni tedesco, Alexander Dobrindt, che ha anche aggiornato sul bilancio delle persone rimaste coinvolte. Le stime più recenti parlano di una donna morta in ospedale a causa delle lesioni riportate e 29 feriti. 🔗 Leggi su Open.online
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