Le autorità tedesche stanno ancora indagando sull’attacco avvenuto durante il Christopher Street Day a Berlino, con le forze dell’ordine che stanno perlustrando l’area circostante al veicolo che si è lanciato contro la folla. Le ricerche sono in corso per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’episodio. Nel frattempo, le bandiere del Bundestag sono esposte a mezz’asta.

Proseguono le indagini sull'attacco avvenuto ai margini del Christopher Street Day di Berlino. La polizia tedesca sta setacciando l'area intorno al veicolo che si è lanciato contro la folla, mentre continuano gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Gli agenti si sono radunati davanti all'area del Tiergarten e hanno avviato le operazioni di ricerca poco dopo le 11, concentrando l'attività investigativa nella zona interessata dall'attacco. Il Bundestag in lutto Secondo quanto riferisce la Bild, la presidente del Bundestag, Julia Klöckner, ha disposto che nella giornata di oggi le bandiere del Parlamento tedesco siano esposte a mezz'asta in segno di lutto per le vittime dell'attacco. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Attacco durante il Christopher Street Day a Berlino: proseguono le ricerche. Bandiere del Bundestag a mezz'asta

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One dead and multiple injured after vehicle hits crowd at Berlin pride event

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La mia vicinanza alle persone colpite nell’attacco avvenuto durante il Christopher Street Day di Berlino, alle loro famiglie e alla comunità LGBTQI+. Libertà, dignità e uguaglianza non sono principi astratti, ma diritti che le nostre democrazie hanno il dovere di d x.com

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