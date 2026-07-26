Attacco Berlino Abdul ‘già condannato per un piano contro lo Stato

Abdul Ballout, ricercato per l’attentato al Gay Pride di Berlino, aveva già una condanna penale. Era stato condannato per aver pianificato un’azione violenta che avrebbe potuto mettere a rischio la sicurezza dello Stato. La condanna riguarda la preparazione di un atto di grave violenza, secondo i documenti giudiziari. La sua identificazione avviene in relazione all’attacco avvenuto durante la manifestazione.

Abdul Ballout, ricercato per l’attentato al Gay Pride di Berlino, era stato condannato per “preparazione di un atto di grave violenza che metteva in pericolo la sicurezza dello Stato”. Intanto, secondo le informazioni fornite dall’emittente tedesca Rbb, c’è stato un arresto dopo l’attacco in occasione del Gay pride a Berlino. Si tratterebbe di un uomo di nazionalità iraniana. La polizia ritiene che fosse a bordo del furgone che ha investito la folla. ANSA. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Are Canadian Security Services Creating Their Own Terrorists

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