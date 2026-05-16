Venerdì, le forze statunitensi e nigeriane hanno condotto un'operazione militare in Nigeria che avrebbe portato alla morte di un leader dello Stato Islamico. Un video diffuso mostra le scene dell’attacco, che si è svolto in un’area non specificata del paese africano. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato pubblicamente l’uccisione durante un discorso, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla missione o sui tempi dell’operazione. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione internazionale sulla presenza di gruppi armati nella regione.

Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che le forze statunitensi e nigeriane hanno ucciso un leader dello Stato Islamico in Nigeria in una missione condotta venerdì. Trump ha annunciato l’operazione congiunta nel Paese più popoloso dell’Africa in un post sui social media a tarda notte, fornendo pochi dettagli. Ha affermato che Abu Bakr al-Mainuki era il numero due dello Stato Islamico a livello globale e “pensava di potersi nascondere in Africa, ma non sapeva che avevamo fonti che ci tenevano informati su ciò che stava facendo”. Al-Mainuki era considerato la figura chiave nell’organizzazione e nel finanziamento dell’Isis e stava pianificando attacchi contro gli Stati Uniti e i loro interessi, secondo un funzionario che ha parlato a condizione di anonimato perché non autorizzato a condividere informazioni sensibili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nigeria: video mostra l'attacco delle forze Usa contro lo Stato Islamico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nigeria, attentato contro moschea: vittime tra i fedeli

Sullo stesso argomento

Colpo al vertice dello Stato Islamico in Africa. Usa e Nigeria eliminano al-MinukiGrazie a un’operazione militare statunitense l’Isis perde uno dei suoi uomini più importanti in Africa.

Leggi anche: Del Debbio ferma tutto: "Forze dell'ordine, intervenite". Il video choc dell'islamico