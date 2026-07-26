Dopo l’attacco alla parata del Gay Pride di Berlino, la polizia ha arrestato un uomo con cittadinanza iraniana, sospettato di aver pianificato un attentato. Era stato precedentemente fermato e poi rilasciato, dopo un arresto legato a un progetto di attentato. L’uomo, identificato come Abdul Ballou, era stato coinvolto in indagini sulla preparazione di un attacco, ma non risultano ancora dettagli sulle accuse o sulle prove raccolte. La polizia continua le operazioni di sorveglianza e indagine.

Dopo l’attacco della notte scorsa al Pride di Berlino, la polizia tedesca ha arrestato un secondo sospetto, un uomo con la cittadinanza iraniana. Lo rivela sul suo sito l’emittente Rbb24 specificando che non è chiaro se l’uomo fosse a bordo del furgone bianco che si ritiene fosse guidato da Abdul Ballou, ed aggiungendo che questa possibilità ora è al vaglio degli inquirenti. Ieri notte, a l Christopher Street Day (CSD), dove si svolgeva il Gay Pride di Berlino, si era verificato un grave attacco: un furgone aveva investito la folla riunita nel parco del Tiergarten, dove erano in corso gli eventi conclusivi della manifestazione. Il bilancio provvisorio è di una persona morta e almeno 16 ferite, alcune in condizioni gravi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Attacco al Gay Pride: chi è Abdul Ballou. Era stato arrestato perché preparava un attentato ma rimesso in libertà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, sfregia una sconosciuta in metro: il 27enne era stato arrestato poche ore prima e poi rimesso in libertàUn uomo di 27 anni, arrestato poche ore prima per un altro episodio, è stato nuovamente coinvolto in un'aggressione nella metropolitana di Milano.

I legami con l’Isis, i precedenti, la “deradicalizzazione”: chi è Abdul Ballout, il 21enne ricercato per l’attentato al Pride di BerlinoUn uomo di 21 anni è sospettato dalla polizia di Berlino di aver lanciato un furgone contro la folla durante il Gay Pride di Berlino sabato 25 luglio.

Temi più discussi: Furgone contro il Pride a Berlino, un morto e 29 feriti: un arresto; Berlino, l’attentatore sarebbe un 21enne; TG5: Attacco terroristico al gay pride di Berlino Video; Berlino: furgone sulla folla durante una manifestazione LGBTQIA+, un morto e 16 feriti.

La Jihad colpisce i gay anche in Europa Sabato 25 luglio 2026, durante il Christopher Street Day di Berlino, uno dei più grandi Pride d’Europa, un uomo ha usato un veicolo come arma contro la folla radunata nel Tiergarten.1 Il sospettato è Abdul B., 21 anni. x.com

Berlino sotto choc: auto sulla folla al Pride, un morto e 16 feritiUn attento ha colpito il Pride di Berlino. Intorno alle 22:00 di ieri, un’auto ha travolto la folla radunata nel parco di Tiergarten per la conclusione del Christopher Street Day, il tradizionale Prid ... gayburg.com

Attacco sulla folla del Pride a Berlino, ucciso l'attentatore dopo uno scontro a fuoco con la poliziaLa polizia ha fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau, dove c'è stato uno scontro a fuoco. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto. ansa.it