Un uomo di 27 anni, arrestato poche ore prima per un altro episodio, è stato nuovamente coinvolto in un'aggressione nella metropolitana di Milano. Secondo le fonti, avrebbe ferito una donna sconosciuta al volto con un coltello. Dopo essere stato rimesso in libertà, si trova ora sotto indagine per questa aggressione. La vittima è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale. Le forze dell'ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell'episodio.

Era stato arrestato poche ore prima, per poi tornare libero. Nel pomeriggio, secondo l'accusa, avrebbe aggredito una sconosciuta nella metropolitana di Milano, ferendola al volto con un coltello. È questa la sequenza che vede protagonista Mohammed Saidi, il 27enne fermato dopo l'aggressione ai danni di una ragazza alla fermata Duomo. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, il giovane era già stato arrestato nella notte dalla Polizia per furto e per il danneggiamento di alcune auto in sosta. Dopo la convalida del provvedimento da parte del giudice, però, era tornato libero. Poche ore dopo sarebbe avvenuta l'aggressione in metropolitana. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Milano, sfregia una sconosciuta in metro: il 27enne era stato arrestato poche ore prima e poi rimesso in libertà

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Mohamed Saidi era stato già arrestato ben 2 volte per furto e danneggiamenti. Neppure il tempo di portarlo in caserma era già libero. L'immigrato irregolare ha sfregiato poi una ragazza nella metro, rea di aver incrociato il suo sguardo. Nella Milano 2026 si m x.com

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