I danni causati dagli scontri al cantiere Tav di Chiomonte sono stati stimati intorno a un milione di euro. La società incaricata della realizzazione e gestione della linea ferroviaria Torino-Lione ha denunciato una distruzione totale e danni ingenti. L’incidente si è verificato ieri nel cantiere situato nella Valle di Susa, con danni che coinvolgono infrastrutture e materiali di lavoro. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili degli atti vandalici.

Ammontano a circa un milione di euro, secondo una prima stima, i danni degli scontri avvenuti ieri al cantiere Tav di Chiomonte, in Valle di Susa. A renderlo noto è Telt, Tunnel Euralpin Lyon Turin, società binazionale italo-francese incaricata di realizzare e gestire la sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. "La situazione più critica - spiega Telt - si è verificata a Chiomonte dove i manifestanti hanno violato il perimetro di cantiere, facendo uso di bombe incendiarie e lancio di pietre. Al momento dell'attacco erano presenti una decina di operai che sono subito stati fatti allontanare e portati in salvo. Sono... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Attacco al cantiere Tav in Valle di Susa: Telt denuncia distruzione totale e danni milionari

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