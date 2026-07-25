In Valle di Susa, durante una marcia No Tav, alcune centinaia di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che proteggevano il cantiere di San Didero. La protesta ha coinvolto gruppi considerati più radicali del movimento, creando momenti di tensione mentre le forze dell'ordine cercavano di mantenere l'ordine. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o arresti.

In Valle di Susa, provincia di Torino, momenti di grande tensione durante la marcia No Tav quando alcune centinaia di attivisti, appartenenti all'area più antagonista e oltranzista del movimento, hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione del cantiere del San Didero. In risposta gli agenti hanno lanciato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. Una situazione perdurata almeno una ventina di minuti, ma i momenti di nervosismo potrebbero non essere terminati., Intanto, pare che un gruppo più numeroso di incappucciati e travisati sta cercando di raggiungere il cantiere di Chiomonte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Manifestazione No Tav, assaltato il cantiere di Chiomonte | Lancio di pietre e bombe carta contro la polizia alla marcia in Valle di Susa

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