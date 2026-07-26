Il torneo ATP 250 di Los Cabos si svolgerà dal 27 luglio al 1° agosto sul cemento del Cabo Sports Complex. Luciano Darderi è l’unico giocatore italiano in campo. La competizione, chiamata Mifel Tennis Open by Telcel Oppo 2026, rappresenta l’appuntamento principale della settimana sui campi messicani. La manifestazione prevede diverse partite in singolare e doppio, con un montepremi che attirerà vari tennisti internazionali.

Il conto alla rovescia è terminato per il Mifel Tennis Open by Telcel Oppo 2026, ATP 250 in programma a Los Cabos, in Messico, dal 27 luglio al 1° agosto sui campi in cemento del Cabo Sports Complex. L’edizione di quest’anno assume un significato particolare, celebrando il decimo anniversario, ormai appuntamento consolidato del calendario estivo e tappa di raccordo verso i prestigiosi Masters 1000 nordamericani di Toronto e Cincinnati e, successivamente, gli US Open. Il torneo, dotato di un montepremi complessivo di 909.790 dollari, proporrà un tabellone da 28 giocatori nel singolare e 16 coppie nel doppio, con un cast di assoluto livello per un ATP 250. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - ATP Los Cabos 2026, Luciano Darderi unico azzurro alla prova sul cemento messicano

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2026 ATP 250 Los Cabos: Tabellone principale di singolo reddit

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