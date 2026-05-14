LIVE Darderi-Jodar 7-6 5-7 3-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro prova a scrollarsi via i 3 match point
Al torneo ATP di Roma, Darderi e Jodar si affrontano in una partita combattuta che si conclude con il risultato di 7-6, 5-7, 3-0 in favore del giocatore italiano. Durante il secondo set, Darderi chiede i sali, indicando che ha avuto un accenno di crampi. La partita è in corso e i punti si susseguono in un match molto teso e incerto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiede i sali Darderi, segno che ha avuto un accenno di crampi. 3-0 Servizio e dritto Inside in! Importantissimo game di Luciano! 40-30 Prima slice, palla corta vincente. 30-30 Gran contro smorzata di Jodar. 30-15 Servizio e dritto anomalo perentorio Darderi! 15-15 Gran contro smorzata dell’azzurro che prova a scappare via! 0-15 Palla corta vincente Jodar. Chiede al raccattapalle acqua Darderi, non vorremmo siano crampi. 2-0 Lungoooooo il rovescio di Jodar. Che partita! 40-A Lungo un altro dritto delliberico. Dodici minuti di game! 40-40 Pazzesco, non risponde sulla seconda Darderi. 40-A Gratuito di dritto dopo il servizio.🔗 Leggi su Oasport.it
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