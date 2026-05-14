LIVE Darderi-Jodar 7-6 5-7 3-0 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurro prova a scrollarsi via i 3 match point

Al torneo ATP di Roma, Darderi e Jodar si affrontano in una partita combattuta che si conclude con il risultato di 7-6, 5-7, 3-0 in favore del giocatore italiano. Durante il secondo set, Darderi chiede i sali, indicando che ha avuto un accenno di crampi. La partita è in corso e i punti si susseguono in un match molto teso e incerto.

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