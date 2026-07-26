Atletica Sioli vince da big mondiale e Inzoli nuova realtà Bis Battocletti brava Polzonetti Tamberi fatica Pernici da sposare
Alla seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica, si sono distinti atleti come Sioli, che ha vinto da big mondiale, e Inzoli, nuova realtà emergente. La gara si è svolta allo Stadio Ridolfi di Firenze, con molte prove in vista degli Europei di Birmingham. Tra le altre prestazioni, sono stati notati Battocletti e Polzonetti, mentre Tamberi ha faticato e Pernici si prepara per il futuro.
Allo Stadio Ridolfi di Firenze è andata in scena la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica, evento di grande rilevanza in avvicinamento agli Europei, che si disputeranno a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto. Matteo Sioli ha acceso il salto in alto con 2.30 metri e ha poi attaccato il mondiale stagionale (2.34), Francesco Inzoli ha illuminato il salto in lungo con uno splendido balzo da 8.27 metri, Celeste Polzonetti è scesa a 12.74 sui 100 ostacoli, Nadia Battocletti ha firmato la doppietta sui 1500 metri, fa notizia la sconfitta di Fausto Desalu sul mezzo giro di pista, prova a tutta birra di Francesco Pernici sugli 800 metri (con tanto di proposta di matrimonio). 🔗 Leggi su Oasport.it
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