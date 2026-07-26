Atletica Sioli vince da big mondiale e Inzoli nuova realtà Bis Battocletti brava Polzonetti Tamberi fatica Pernici da sposare

Notizia in breve

Alla seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica, si sono distinti atleti come Sioli, che ha vinto da big mondiale, e Inzoli, nuova realtà emergente. La gara si è svolta allo Stadio Ridolfi di Firenze, con molte prove in vista degli Europei di Birmingham. Tra le altre prestazioni, sono stati notati Battocletti e Polzonetti, mentre Tamberi ha faticato e Pernici si prepara per il futuro.