Oggi allo stadio Ridolfi di Firenze si svolge la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026, che assegneranno 25 titoli nazionali. La manifestazione si svolge il 26 luglio e prevede diverse discipline in programma. La giornata sarà trasmessa in streaming e in diretta televisiva, con orari specifici per ogni evento. La prima giornata si è conclusa con alcune medaglie già assegnate, mentre le gare di oggi completano il programma.

Lo stadio Ridolfi di Firenze si appresta ad ospitare la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica 2026, in cui verranno assegnati 25 titoli nazionali. Dopo un day-1 impreziosito dal record di Andy Diaz e da altre ottime prestazioni, quest’oggi vedremo in azione alcuni big azzurri impegnati in un banco di prova piuttosto indicativo verso gli Europei di Birmingham. Fari puntati in particolare su Gianmarco Tamberi (la sui presenza è ancora in forse) e Matteo Sioli nel salto in alto, Sara Fantini nel martello, Daisy Osakue nel disco, Fausto Desalu nei 200 metri, Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso nei 400... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica oggi in tv, Campionati Italiani 2026: orari 26 luglio, programma, streaming

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Campionati Italiani Atletica, 1° Giornata: Big di oggi: Jacobs, Dosso, Battocletti, Dallavalle, Diaz, Fabbri, Derkach, Molinarolo, Bruni TV: Rai Sport dalle 19:00 alle 20:00 e dalle 20:20 alle 22:40 (TC: Di Bella e Tilli) x.com

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