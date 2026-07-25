Sabato 25 luglio si svolge la giornata di apertura dei Campionati Italiani di atletica 2026 allo stadio Ridolfi di Firenze. La manifestazione comprende diverse gare e si svolge tutto nel pomeriggio. Gli orari e il programma completo sono disponibili per la visione in streaming e in diretta televisiva. La prima giornata di gare coinvolge atleti di diverse categorie e specialità, con eventi che si protraggono fino alla sera.

Quest’oggi, sabato 25 luglio, è in programma la giornata d’apertura dei Campionati Italiani di atletica 2026 allo stadio Ridolfi di Firenze. Day-1 in cui verranno assegnati nel complesso 15 titoli nazionali assoluti, con protagonisti diversi big azzurri come Marcell Jacobs e Zaynab Dosso nei 100 metri ma anche Nadia Battocletti nei 5000, Andrea Dallavalle e Andy Diaz nel triplo e Leonardo Fabbri nel peso. Grande attesa nella velocità pura per capire quale sarà la prestazione dei due primatisti italiani dei 100, che potrebbero venire insidiati da Chituru Ali al maschile e da Alessia Pavese al femminile. Interessante la sfida nel triplo femminile tra Dariya Derkach e la rientrante Erika Saraceni, mentre nel salto con l’asta si contenderanno l’oro Elisa Molinarolo e Roberta Bruni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica oggi in tv, Campionati Italiani 2026: orari 25 luglio, programma, streaming

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