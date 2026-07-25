Atletica oggi in tv Campionati Italiani 2026 | orari sabato 25 luglio programma streaming

Sabato 25 luglio si svolge la prima giornata dei Campionati Italiani di atletica 2026 allo stadio Ridolfi di Firenze. La manifestazione prevede diverse competizioni che si svolgono durante il pomeriggio e la sera, con gli orari specifici per ogni gara. La giornata è visibile in diretta streaming su piattaforme dedicate, consentendo agli spettatori di seguire gli eventi in tempo reale. La manifestazione prosegue nei giorni seguenti con altre discipline e finali.

Quest’oggi, sabato 25 luglio, è in programma la giornata d’apertura dei Campionati Italiani di atletica 2026 allo stadio Ridolfi di Firenze. Day-1 in cui verranno assegnati nel complesso 15 titoli nazionali assoluti, con protagonisti diversi big azzurri come Marcell Jacobs e Zaynab Dosso nei 100 metri ma anche Nadia Battocletti nei 5000, Andrea Dallavalle e Andy Diaz nel triplo e Leonardo Fabbri nel peso. LA DIRETTA LIVE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI ATLETICA DALLE 17.00 Grande attesa nella velocità pura per capire quale sarà la prestazione dei due primatisti italiani dei 100, che potrebbero venire insidiati da Chituru Ali al maschile e da Alessia Pavese al femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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