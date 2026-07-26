Marcell Jacobs ha vinto i Campionati italiani di velocità con un tempo di 10 secondi. La gara si è svolta ieri e ha confermato il suo ruolo di atleta di punta nel panorama nazionale.

Marcell Jacobs torna Re in Italia. Il campione olimpico, nella giornata di ieri, ha vinto la gara dei 100 metri ai Campionati italiani con il tempo di 10.12, crono ottenuto con un vento contrario di 0,4 ms. Per il velocista lombardo si tratta del 10o titolo nazionale ottenuto tra 100 metri e salto in lungo. Ai microfoni di SportFace, per il canale Fiamme Oro lo stesso Jacobs aveva rilasciato un’intervista benaugurante. Sulla scorta delle domande del nostro giornalista Giovanni Copertino, il campione olimpico è tornato su quanto promesso alla vigilia degli assoluti e su quell’affermazione. Al termine della gara Jacobs ha commentato il risultato di ieri nel corso di un’intervista concessa a Fidal. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Sportface.it - Atletica, Jacobs domina i Campionati italiani: “E’ tornato Re in Italia, ora il Mondo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Noah Lyles Dominates The Men's 100m In Rome!

Notizie e thread social correlati

LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: serata di gala con Jacobs e Battocletti!Nella prima giornata dei Campionati Italiani di atletica leggera 2026, disputata nell’impianto Luigi Ridolfi di Firenze, si sono svolte le prime gare.

LIVE Atletica, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: serata di gala con Jacobs, Battocletti e Diaz!Nella prima giornata dei Campionati Italiani di Atletica leggera a Firenze, si sono svolte le gare di apertura.

Temi più discussi: Assoluti, Jacobs vince i 100 in 1012. Diaz, nuovo record italiano nel triplo. Battocletti domina i 5000; Marcell Jacobs domina gli Assoluti con uno spavento in partenza, tempo discreto con vento contrario; Diaz da record: un salto nella storia. Super Fabbri, ok Jacobs e Dosso. La grande atletica brilla a Firenze; Assoluti a Firenze, due giorni di fuoco prima degli Europei.

MARCELL NON SI FERMA 9.84 in batteria, 9.67 in finale. Jacobs domina Eisenstadt e manda un altro segnale fortissimo in vista degli Europei. Vento a favore, sì, ma la condizione è quella dei giorni migliori #Atletica #Eisenstadt #Jacobs x.com

Atletica, Jacobs domina i Campionati italiani: E’ tornato Re in Italia, ora il MondoMarcell Jacobs torna Re in Italia. Il campione olimpico, nella giornata di ieri, ha vinto la gara dei 100 metri ai Campionati italiani con il tempo di 10.12, cr ... sportface.it

Marcell Jacobs domina gli Assoluti con uno spavento in partenza, tempo discreto con vento contrarioMarcell Jacobs ha vinto i 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti, ma con un grande spavento in partenza: il velocista lombardo si è alzato troppo ... oasport.it