Dopo il successo nei 5000 metri, la campionessa azzurra torna in pista alle 21.20 allo stadio Ridolfi di Firenze. Gara in diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Seconda e ultima giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica leggera, in corso allo stadio Ridolfi di Firenze. Tra le protagoniste più attese del programma di oggi, domenica 26 luglio, ci sarà Nadia Battocletti, impegnata alle ore 21.20 nella finale dei 1500 metri femminili. L’azzurra proverà a completare una prestigiosa doppietta dopo aver conquistato ieri il titolo italiano dei 5000 metri. La gara sarà trasmessa in diretta su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, oltre che su Rai Sport HD e RaiPlay. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Atletica Italiana TV, Battocletti punta alla doppietta agli Assoluti: stasera la finale dei 1500

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