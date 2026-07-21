Nel fine settimana, lo stadio Ridolfi di Firenze ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, con 1044 atleti iscritti. La competizione si svolgerà da venerdì 24 a domenica 26 luglio, coinvolgendo sia le prove di Challenge che la rassegna principale. È la prima volta in 22 anni che l’evento torna nella città toscana. Tra i protagonisti ci sono atleti come Jacobs, Battocletti e Tamberi.

Firenze si prepara a ospitare un’edizione di altissimo livello dei Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera. Da venerdì 24 a domenica 26 luglio, lo stadio Ridolfi accoglierà complessivamente 1044 atleti tra Challenge e rassegna tricolore, che torna nel capoluogo toscano dopo 22 anni. In palio ci saranno 40 titoli italiani, ma l’appuntamento avrà anche un peso decisivo in vista degli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto. Marcell Jacbos sarà una partita delle principali attrazioni dei 100 metri, dopo una stagione all’aperto già impreziosita dal 9.99 di Roma e dal 9.96 di Parigi. Nadia Battocletti affronterà invece un doppio impegno, correndo sabato i 5000 e domenica i 1500 metri. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Atletica, 1044 iscritti agli Assoluti di Firenze: Jacobs, Battocletti e Tamberi guidano le stelle azzurre

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