A che ora Nadia Battocletti oggi Campionati Italiani atletica 2026 | programma 1500 metri tv streaming

Oggi si svolge la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera a Firenze, presso lo stadio Ridolfi. Tra le gare in programma, ci sono i 1500 metri. La gara di Nadia Battocletti è prevista in una fascia oraria non specificata, e sarà possibile seguirla in diretta televisiva e in streaming.

Seconda e ultima giornata di gare per i Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica leggera, i competizione che si svolge a Firenze allo stadio Ridolfi. Tra le attese protagoniste di un programma fitto ed intenso ci sarà anche la campionessa Nadia Battocletti che alle 21:20 gareggerà nei 1500 m metri piani femminili. L’azzurra ha debuttato nella manifestazione già ieri aggiudicandosi il tiolo dei 5000 metri con il tempo di 15:12.65, davanti a Micol Majori (15:20.81) e a Chiara Munaretto (15:51.38). La vincitrice dell’argento olimpico e mondiale vorrà certamente essere protagonista anche questa sera. In una disciplina che disputerà direttamente la gara per l’assegnazione delle medaglie, saranno sedici le atlete al via, l’azzurra parte nettamente favorita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Oro di Nadia Battocletti nei 3000 | Mondiali Indoor di Atletica 2026

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