A che ora Nadia Battocletti oggi Campionati Italiani atletica 2026 | programma 1500 metri tv streaming
Oggi si svolge la seconda e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera a Firenze, presso lo stadio Ridolfi. Tra le gare in programma, ci sono i 1500 metri. La gara di Nadia Battocletti è prevista in una fascia oraria non specificata, e sarà possibile seguirla in diretta televisiva e in streaming.
Seconda e ultima giornata di gare per i Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica leggera, i competizione che si svolge a Firenze allo stadio Ridolfi. Tra le attese protagoniste di un programma fitto ed intenso ci sarà anche la campionessa Nadia Battocletti che alle 21:20 gareggerà nei 1500 m metri piani femminili. L’azzurra ha debuttato nella manifestazione già ieri aggiudicandosi il tiolo dei 5000 metri con il tempo di 15:12.65, davanti a Micol Majori (15:20.81) e a Chiara Munaretto (15:51.38). La vincitrice dell’argento olimpico e mondiale vorrà certamente essere protagonista anche questa sera. In una disciplina che disputerà direttamente la gara per l’assegnazione delle medaglie, saranno sedici le atlete al via, l’azzurra parte nettamente favorita. 🔗 Leggi su Oasport.it
Oro di Nadia Battocletti nei 3000 | Mondiali Indoor di Atletica 2026
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Nadia Battocletti ha piedi veloci, spesso velocissimi, come nessun’altra donna in Italia prima di lei. Ma quando parla della propria vita usa soltanto parole che hanno il sapore della lentezza. Pazienza, per esempio. Oppure dice: metodo, montagna, passi. È un facebook
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